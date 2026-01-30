Straumann Aktie

Rentable Straumann-Anlage? 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 120,95 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,827 Straumann-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,62 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 75,75 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,25 Prozent.

Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

