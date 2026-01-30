Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Rentable Straumann-Anlage?
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Straumann-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 120,95 CHF. Bei einem Straumann-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,827 Straumann-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 91,62 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 75,75 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,25 Prozent.
Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
30.01.26
|SLI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SLI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.01.26
|Handel in Zürich: SLI mittags in Rot (finanzen.at)