SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.07.2025 wurden Straumann-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 107,85 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,721 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 610,57 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 09.07.2026 auf 103,65 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,89 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 16,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at