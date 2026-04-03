Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Straumann-Investment im Blick
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 122,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,818 Straumann-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (83,46 CHF), wäre die Investition nun 68,30 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,70 Prozent abgenommen.
Straumann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,31 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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