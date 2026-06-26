Straumann Aktie

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WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Straumann-Investition 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das Straumann-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Straumann-Papier 149,45 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,669 Straumann-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 106,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,46 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 71,46 CHF, was einer negativen Performance von 28,54 Prozent entspricht.

Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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