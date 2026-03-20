Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Straumann-Anlage unter der Lupe
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20.03.2026 10:04:04
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Straumann-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 114,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,718 Straumann-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.03.2026 669,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,74 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 33,10 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 12,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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