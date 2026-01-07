Sulzer Aktie

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

Lukrative Sulzer-Investition? 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sulzer-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,146 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 402,42 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 06.01.2026 auf 152,60 CHF belief. Mit einer Performance von +94,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Sulzer wurde am Markt mit 5,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sulzer AG (N) 166,20 1,34% Sulzer AG (N)

