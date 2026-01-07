Sulzer Aktie
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 127,146 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 402,42 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 06.01.2026 auf 152,60 CHF belief. Mit einer Performance von +94,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Sulzer wurde am Markt mit 5,12 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
