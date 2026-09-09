Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Langfristige Performance
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen
Sulzer-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 145,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,887 Sulzer-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 119,15 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 08.09.2026 auf 162,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,91 Prozent.
Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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