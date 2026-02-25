SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 142,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,704 Sulzer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sulzer-Papiers auf 176,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 5,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at