Sulzer Aktie

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WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

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Lukrative Sulzer-Investition? 04.11.2026 10:03:34

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 132,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,758 Sulzer-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 138,94 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 03.11.2026 auf 183,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,94 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 6,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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