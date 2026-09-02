SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 64,29 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,555 Sulzer-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,63 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 01.09.2026 auf 159,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 147,63 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sulzer eine Marktkapitalisierung von 5,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at