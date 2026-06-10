Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

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Investmentbeispiel 10.06.2026 10:04:15

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Sulzer-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Sulzer-Papier bei 57,74 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,732 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 258,06 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 09.06.2026 auf 149,00 CHF belief. Mit einer Performance von +158,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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