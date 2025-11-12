SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 72,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,708 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 828,65 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 11.11.2025 auf 133,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,86 Prozent gesteigert.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,39 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at