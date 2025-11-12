Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Investment im Blick
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Sulzer-Anteile bei 72,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,708 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 828,65 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 11.11.2025 auf 133,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,86 Prozent gesteigert.
Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,39 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
