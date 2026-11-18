Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Profitabler Sulzer-Einstieg?
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Sulzer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sulzer-Aktie bei 95,40 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,822 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 182,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 129,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 91,30 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
18.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|SPI-Wert Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in Zürich: SPI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sulzer AG (N)
|199,00
|1,58%