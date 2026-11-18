Investoren, die vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Sulzer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Sulzer-Aktie bei 95,40 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,822 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 182,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 129,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 91,30 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at