Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lukrativer Sulzer-Einstieg?
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sulzer-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sulzer-Aktie bei 132,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,643 Anteilen. Die gehaltenen Sulzer-Aktien wären am 21.04.2026 11 641,45 CHF wert, da der Schlussstand 153,90 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,41 Prozent.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 5,30 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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