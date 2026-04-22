SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sulzer-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sulzer-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Sulzer-Aktie bei 132,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,643 Anteilen. Die gehaltenen Sulzer-Aktien wären am 21.04.2026 11 641,45 CHF wert, da der Schlussstand 153,90 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,41 Prozent.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 5,30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at