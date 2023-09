SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Sulzer abgeworfen

Am 30.08.2018 wurde die Sulzer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sulzer-Anteile an diesem Tag bei 81,15 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 123,228 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 016,62 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 29.08.2023 auf 89,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,17 Prozent.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 3,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at