SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sulzer eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,105 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 112,95 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 25.08.2026 auf 158,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +71,13 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at