Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lohnender Sulzer-Einstieg?
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 92,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 108,105 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 112,95 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 25.08.2026 auf 158,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +71,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 5,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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