SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Sulzer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 18,795 Sulzer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 3 197,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 170,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +219,71 Prozent.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 5,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at