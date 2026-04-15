Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Sulzer-Investment
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Sulzer-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sulzer-Aktie investiert, befänden sich nun 18,795 Sulzer-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 14.04.2026 3 197,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 170,10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +219,71 Prozent.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 5,66 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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