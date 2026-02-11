SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Sulzer-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,77 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,976 Sulzer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 176,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 641,74 CHF wert. Mit einer Performance von +164,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Sulzer wurde am Markt mit 6,05 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at