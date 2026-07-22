SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sulzer-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sulzer-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Sulzer-Papier letztlich bei 81,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sulzer-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,227 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Aktien wären am 21.07.2026 172,39 CHF wert, da der Schlussstand 140,50 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +72,39 Prozent.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 4,81 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at