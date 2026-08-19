Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

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Rentables Sulzer-Investment? 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Sulzer-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Sulzer-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 86,30 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,587 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 152,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 770,57 CHF wert. Damit wäre die Investition 77,06 Prozent mehr wert.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 5,25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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