SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Sulzer-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,22 CHF. Bei einem Sulzer-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,605 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 294,75 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 07.07.2026 auf 138,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 129,48 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer belief sich zuletzt auf 4,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at