Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Lukrative Sulzer-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Sulzer-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sulzer-Aktie bei 86,99 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Sulzer-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,149 Sulzer-Anteilen. Die gehaltenen Sulzer-Aktien wären am 30.06.2026 154,26 CHF wert, da der Schlussstand 134,20 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,26 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Sulzer einen Börsenwert von 4,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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