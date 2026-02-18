Sulzer Aktie

Sulzer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sulzer-Performance im Blick 18.02.2026 10:04:02

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sulzer von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Sulzer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 61,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sulzer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,366 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 561,74 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 17.02.2026 auf 177,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 185,62 Prozent vermehrt.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 5,90 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sulzer AG (N)

mehr Nachrichten