SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sulzer von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Sulzer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sulzer-Anteile betrug an diesem Tag 61,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Sulzer-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 161,366 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 561,74 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 17.02.2026 auf 177,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 185,62 Prozent vermehrt.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 5,90 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at