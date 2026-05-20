Sulzer Aktie
WKN DE: A0NJPK / ISIN: CH0038388911
|Frühe Investition
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20.05.2026 10:04:25
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sulzer von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Sulzer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sulzer-Anteile an diesem Tag 156,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,639 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,46 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Papiers am 19.05.2026 auf 144,80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 7,54 Prozent.
Am Markt war Sulzer jüngst 4,97 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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