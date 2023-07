SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Swatch (I) eingebracht

Am 19.07.2022 wurden Swatch (I)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swatch (I)-Papier bei 241,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Swatch (I)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,356 Swatch (I)-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 18.07.2023 11 550,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 279,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 14,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at