SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Swatch (I)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 178,10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,561 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (201,90 CHF), wäre die Investition nun 113,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,36 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Swatch (I) eine Marktkapitalisierung von 10,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at