SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 257,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,877 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 685,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 176,70 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 31,49 Prozent.

Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at