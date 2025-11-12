Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lohnende Swatch (I)-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 257,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,877 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2025 685,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 176,70 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 31,49 Prozent.
Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Goran Bogicevic / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
11.11.25
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.at)
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittag (finanzen.at)