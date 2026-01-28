Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

Swatch (I)-Anlage 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 163,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 61,013 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 27.01.2026 10 167,79 CHF wert, da der Schlussstand 166,65 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,68 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Swatch (I) betrug jüngst 8,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Who is Danny / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

Analysen zu Swatch (I)

24.09.24 Swatch Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Swatch (I) 176,55 -2,97% Swatch (I)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

