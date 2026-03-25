SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.03.2025 wurde die Swatch (I)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,274 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 171,85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 078,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,81 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 8,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at