SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.06.2025 wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 135,25 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hat, hat nun 7,394 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 210,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 554,90 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 55,49 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Swatch (I) eine Marktkapitalisierung von 11,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at