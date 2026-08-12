Swatch Aktie

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WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Swatch (I)-Investition im Blick 12.08.2026 10:04:01

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr verdient

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Am 12.08.2025 wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 139,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,718 Swatch (I)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 193,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,09 CHF wert. Mit einer Performance von +39,09 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 10,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com

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