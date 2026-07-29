Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Profitabler Swatch (I)-Einstieg?
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 305,50 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,273 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 556,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 169,95 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 44,37 Prozent.
Am Markt war Swatch (I) jüngst 8,67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Miha Creative / Shutterstock.com
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