SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.10.2021 wurde die Swatch (I)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (I)-Aktie bei 245,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,075 Swatch (I)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (185,20 CHF), wäre das Investment nun 754,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,53 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at