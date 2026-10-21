Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Performance im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet
Am 21.10.2021 wurde die Swatch (I)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (I)-Aktie bei 245,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,075 Swatch (I)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (185,20 CHF), wäre das Investment nun 754,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,53 Prozent.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Natee K Jindakum / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)
Analysen zu Swatch (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|193,40
|-2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.