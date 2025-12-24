Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Anlage unter der Lupe
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 345,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,894 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 487,99 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 23.12.2025 auf 168,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51,20 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 8,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: NUM LPPHOTO / Shutterstock.com
