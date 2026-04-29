Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Frühes Investment
|
29.04.2026 10:03:44
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Swatch (I)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 304,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,328 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,54 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 28.04.2026 auf 181,35 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,46 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) bezifferte sich zuletzt auf 9,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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