Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Performance im Blick
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22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Swatch (I)-Anteile letztlich bei 270,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,370 Swatch (I)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,89 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 21.07.2026 auf 186,35 CHF belief. Mit einer Performance von -31,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 10,55 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
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