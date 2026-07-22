SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Swatch (I)-Anteile letztlich bei 270,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,370 Swatch (I)-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,89 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 21.07.2026 auf 186,35 CHF belief. Mit einer Performance von -31,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 10,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at