Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Frühe Investition 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie Investoren gebracht.

Am 19.08.2023 wurden Swatch (I)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 248,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,029 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers auf 184,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 743,15 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,68 Prozent abgenommen.

Swatch (I) war somit zuletzt am Markt 9,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

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24.09.24 Swatch Sell UBS AG
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