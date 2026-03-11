SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 284,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35,211 Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Aktien wären am 10.03.2026 6 056,34 CHF wert, da der Schlussstand 172,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,44 Prozent verringert.

Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 8,93 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at