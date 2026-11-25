Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentabler Swatch (I)-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie betrug an diesem Tag 290,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,344 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.11.2026 65,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 191,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,08 Prozent abgenommen.
Der Swatch (I)-Wert an der Börse wurde auf 10,13 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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