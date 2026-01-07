Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Swatch (I)-Anlage unter der Lupe 07.01.2026 10:03:58

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 286,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,868 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 6 195,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 177,70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,04 Prozent verringert.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swatch (I)

mehr Analysen
24.09.24 Swatch Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swatch (I) 186,55 -2,36% Swatch (I)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen