Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Anlage unter der Lupe
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen
Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 286,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,868 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.01.2026 6 195,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 177,70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,04 Prozent verringert.
Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Analysen zu Swatch (I)
