Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Hochrechnung
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 227,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 4,396 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie auf 188,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830,33 CHF wert. Mit einer Performance von -16,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) bezifferte sich zuletzt auf 9,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Miha Creative / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)
|
04.11.26
|SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swatch (I)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.10.26
|SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.10.26
|SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
07.10.26
|SPI-Wert Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Swatch (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|207,40
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.