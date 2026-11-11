SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 227,50 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 4,396 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie auf 188,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830,33 CHF wert. Mit einer Performance von -16,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) bezifferte sich zuletzt auf 9,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at