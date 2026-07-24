SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swatch (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swatch (N)-Investment verdienen können.

Das Swatch (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,42 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 308,452 Swatch (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 34,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 687,85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,88 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at