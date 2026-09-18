SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swatch (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Swatch (N) gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,46 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 32,830 Swatch (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 135,92 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 17.09.2026 auf 34,60 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,59 Prozent erhöht.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at