Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Performance im Blick
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06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swatch (N)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 176,991 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 35,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 194,69 CHF wert. Mit einer Performance von -38,05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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