Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Profitable Swatch (N)-Investition?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 300,300 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 37,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 291,29 CHF wert. Damit wäre die Investition 12,91 Prozent mehr wert.
Swatch (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
