Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Lohnender Swatch (N)-Einstieg? 31.07.2026 10:03:59

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers betrug an diesem Tag 52,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,912 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 35,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,88 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 32,12 Prozent.

Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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