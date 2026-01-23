SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swatch (N)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,15 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,994 Swatch (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 34,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,00 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,00 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

