Swatch Aktie

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WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Profitable Swatch (N)-Anlage? 25.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 44,75 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 223,464 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 932,96 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 24.09.2026 auf 35,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,67 Prozent verringert.

Swatch (N) wurde am Markt mit 1,84 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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