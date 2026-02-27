Swatch Aktie

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

Performance unter der Lupe 27.02.2026 10:03:43

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 68,65 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,666 Swatch (N)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 736,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,64 Prozent verringert.

Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 2,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

