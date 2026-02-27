Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Performance unter der Lupe
|
27.02.2026 10:03:43
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 68,65 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 145,666 Swatch (N)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 736,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,64 Prozent verringert.
Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 2,02 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (N)
|
27.02.26
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)