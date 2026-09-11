Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Swatch (N)-Performance im Blick
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (N)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (N)-Aktie 52,90 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investierten, hätten nun 1,890 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,97 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 10.09.2026 auf 34,90 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 34,03 Prozent.
Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 1,82 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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